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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на Буковине обнаружили еще одно подозрение

Коронавирус: на Буковине обнаружили еще одно подозрение


фото: reuters
В Черновицкой области госпитализирована с подозрением на коронавирус женщина, которая 8 марта вернулась из Италии

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook .

"Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта", - говорится в сообщении.

Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого в четверг, 12 марта, диагностирован COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания, однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих.

По состоянию на 13:00 пятницы, 13 марта, в области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом - оба у мужчин (один побывал в Италии с женой, другой заразился от жены, которая побывала в Италии).

Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением госпитализированы 6 человек.

 
 
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