Коронавирус: на Буковине обнаружили еще одно подозрение

Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого в четверг, 12 марта, диагностирован COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания, однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих.

По состоянию на 13:00 пятницы, 13 марта, в области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом - оба у мужчин (один побывал в Италии с женой, другой заразился от жены, которая побывала в Италии).

Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением госпитализированы 6 человек.