Коронавирус: Антимонопольный комитет проверит цены на маски
13 марта, 2020, 08:32
По поручению премьер-министра Антимонопольный комитет проверит цены на средства индивидуальной защиты
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телевизионных каналов, передает "Украинская правда".
"Есть поручение премьер-министра Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции", - сказал он.
Заместитель министра утверждает, что спекулянты будут привлечены к ответственности. На эту тему уже было проведено совещание с представителями Антимонопольного комитета.
Ляшко добавил, что в случае установления таких фактов будут "определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства".
- Напомним, 12 марта стало известно о 2 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Украине. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса - у мужчины в Черновцах.
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