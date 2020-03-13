Коронавирус: Антимонопольный комитет проверит цены на маски

13 марта, 2020, 08:32

По поручению премьер-министра Антимонопольный комитет проверит цены на средства индивидуальной защиты

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телевизионных каналов, передает "Украинская правда".

"Есть поручение премьер-министра Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции", - сказал он.

Заместитель министра утверждает, что спекулянты будут привлечены к ответственности. На эту тему уже было проведено совещание с представителями Антимонопольного комитета.

Ляшко добавил, что в случае установления таких фактов будут "определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства".