Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

13 марта, 2020, 14:12

У министра внутренних дел Австралии Питера Даттона обнаружили коронавирусную инфекцию

Об этом Даттон сообщил в Twitter.

"Утром я проснулся с температурой и ангиной. Я немедленно связался с Департаментом здравоохранения Квинсленда (штат в Австралии, - ред.) и был впоследствии проверен на Cоvid-19. В этот же день вечером мне сообщили, что тест был положительным" , - заявил Даттон.

В то же время австралийский министр отметил, что чувствует себя хорошо, однако будет придерживаться рекомендаций специалистов.

Согласно рекомендациям Департамента здравоохранения Квинсленда, все, кто имеет положительный тест на коронавирус, должны быть госпитализированы.

По информации AFP , пока неизвестно, как заразился Даттон. Однако недавно он вернулся из США, где количество больных с коронавирусом стремительно растет.