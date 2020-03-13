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Espreso.tvОбществоЕрмак согласился на создание сверхгосударственного органа управления Украиной, - сокоординатор "Движения Сопротивления Капитуляции"

Ермак согласился на создание сверхгосударственного органа управления Украиной, - сокоординатор "Движения Сопротивления Капитуляции"


фото: Open Ukraine
В вопросе Донбасса властная команда полным ходом движется по бездорожью, считает Михаил Басараб

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак согласился на создание сверхгосударственного органа управления Украиной.

Об этом заявил сокоординатор "Движения Сопротивления Капитуляции" Михаил Басараб, комментируя документ, который опубликовало издание "Зеркало недели" по итогам трехсторонней контактной группы в Минске .

Если коротко, то Ермак согласился там на создание сверхгосударственного органа управления Украины. Такой себе "сверхукраинский" парламент в Минске. Будет состоять он с 10 представителей Украины и 10 представителей "ЛДНР". ОБСЕ, Франция, Германия и Россия будут надзирателями в этом парламенте. Окончательное принятие решения планируется на 25 марта. Властная команда полным ходом шурует по бездорожью. На велосипеде", - написал Басараб на своей странице в Facebook.

 

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