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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Металлиста" возглавил клуб из второй молдавской лиги

Экс-тренер "Металлиста" возглавил клуб из второй молдавской лиги


фото: Getty Images
Бывший тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев стал новым тренером клуба "Бельц" из второй молдавской лиги

Об этом сообщает "Трибуна".

Футбольный клуб "Бельц" основан несколько дней назад, 10 марта, и будет выступать во втором дивизионе Молдовы.

Последним местом работы 46-летнего Игоря Рахаева был харьковский "Гелиос". В течение тренерской карьеры специалист успел поработать в "Металлисте", "Арсенале" и казахстанском "Актобе".

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