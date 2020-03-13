Экс-тренер "Металлиста" возглавил клуб из второй молдавской лиги
13 марта, 2020, 18:16
Бывший тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев стал новым тренером клуба "Бельц" из второй молдавской лиги
Об этом сообщает "Трибуна".
Футбольный клуб "Бельц" основан несколько дней назад, 10 марта, и будет выступать во втором дивизионе Молдовы.
Последним местом работы 46-летнего Игоря Рахаева был харьковский "Гелиос". В течение тренерской карьеры специалист успел поработать в "Металлисте", "Арсенале" и казахстанском "Актобе".
- 11 февраля сообщалось, что экс-тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев может возглавить молдавскую "Зарю" .
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