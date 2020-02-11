Бывший тренер "Металлиста" может возглавить "Зарю"
11 февраля, 2020, 19:08
Экс-тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев может возглавить молдавскую "Зарю"
Об этом сообщает Footboom.
Украинец Игорь Рахаев может продолжить карьеру в чемпионате Молдовы. 46-летний специалист близок к возвращению тренерской работы, новым клубом специалиста может стать "Заря" из города Бельцы, которую он уже возглавлял в 2016 году.
За свою карьеру Рахаев тренировал харьковские "Арсенал", "Гелиос" и "Металлист", а также казахстанский "Актобе".
- 15 января украинец Роман Пилипчук назначен новым тренером московского "Спартака-2", который выступает во втором российском дивизионе.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-