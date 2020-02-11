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Espreso.tvСпортБывший тренер "Металлиста" может возглавить "Зарю"

Бывший тренер "Металлиста" может возглавить "Зарю"


фото: metalist.ua
Экс-тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев может возглавить молдавскую "Зарю"

Об этом сообщает Footboom.

Украинец Игорь Рахаев может продолжить карьеру в чемпионате Молдовы. 46-летний специалист близок к возвращению тренерской работы, новым клубом специалиста может стать "Заря" из города Бельцы, которую он уже возглавлял в 2016 году.

За свою карьеру Рахаев тренировал харьковские "Арсенал", "Гелиос" и "Металлист", а также казахстанский "Актобе".

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