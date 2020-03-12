Задержали еще одного участника похищения и убийства майдановцев Вербицкого

12 марта, 2020, 12:08

12 марта следователи ГБР совместно с СБУ во исполнение постановления суда задержали человека, который подозревается в похищении и истязании участников мирных акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины и ГБР.

Задержание произошло сегодня, 12 марта. Это житель города Белая Церковь Киевской области.

Следствие установило, что он входил в преступную группу из 9 "титушок", организованной для похищения и запугивания активных участников Майдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста.

"21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер ", - уточнили в ГБР.

В конце февраля задержанному было сообщено о подозрении в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). В связи с тем, что он не явился на вызов, было получено разрешение суда на задержание.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Игорь Луценко в Facebook отметил, что это тот самый подозреваемый, которому в феврале вручили подозрение.