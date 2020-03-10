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Espreso.tvОбществоЗадержанный по делу об убийстве активиста Майдана Вербицкого жил с фальшивым паспортом, - ОГПУ

Задержанный по делу об убийстве активиста Майдана Вербицкого жил с фальшивым паспортом, - ОГПУ


фото: aa.tr
Задержанному 10 марта Сергею Місливому инкриминируется умышленное убийство похищенного, пытки и похищение

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Напомним, 10 марта правоохранители задержали подозреваемого в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также в убийстве последнего. Мысливый с апреля 2014 года был в международном розыске.

По данным следствия, он получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя. Личность была установлена экспертами НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Задержанному инкриминируется убийство похищенного по предварительному сговору, пытки и незаконное похищение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • Ранее о задержании Сергея Мысливого сообщил его бывшая жертва, депутат VIII созыва Игорь Луценко.
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