Задержанный по делу об убийстве активиста Майдана Вербицкого жил с фальшивым паспортом, - ОГПУ

10 марта, 2020, 17:47

Задержанному 10 марта Сергею Місливому инкриминируется умышленное убийство похищенного, пытки и похищение

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Напомним, 10 марта правоохранители задержали подозреваемого в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также в убийстве последнего. Мысливый с апреля 2014 года был в международном розыске.

По данным следствия, он получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя. Личность была установлена экспертами НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Задержанному инкриминируется убийство похищенного по предварительному сговору, пытки и незаконное похищение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.