Задержанный по делу об убийстве активиста Майдана Вербицкого жил с фальшивым паспортом, - ОГПУ
10 марта, 2020, 17:47
Задержанному 10 марта Сергею Місливому инкриминируется умышленное убийство похищенного, пытки и похищение
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Напомним, 10 марта правоохранители задержали подозреваемого в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также в убийстве последнего. Мысливый с апреля 2014 года был в международном розыске.
По данным следствия, он получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя. Личность была установлена экспертами НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Задержанному инкриминируется убийство похищенного по предварительному сговору, пытки и незаконное похищение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Ранее о задержании Сергея Мысливого сообщил его бывшая жертва, депутат VIII созыва Игорь Луценко.
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