Курс валют: доллар подорожал на 39 копеек
11 марта, 2020, 08:34
По состоянию на 11 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни к доллару установлен на таком уровне: 25,3135 гривен за 1 доллар (+0,3920 грн). При этом курс доллара на 10 марта составляет 24,9215 гривен за 1 доллар.
Напомним, 10 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара .
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