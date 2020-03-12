Ирак, Кувейт и Эмираты поддержали саудитов в нефтяной войне против России

12 марта, 2020, 13:13

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к Саудовской Аравии в снижении цены на сырую нефть для клиентов по всему миру

Таким образом Саудовская Аравия и ее союзники снижают цены, пытаясь вытеснить российскую нефть и увеличить свою долю рынка, пишет Bloomberg.

Государственный нефтяной экспортер Ирака (SOMO) анонсировала подъем добычи от 0,5 до 1 млн баррелей и вводит скидки на апрельские партии сорта нефти Basrah Light в размере $ 5 для Азии, $ 4 для Европы и $ 2,5 $ 3 доллара за баррель для США.

ОАЭ, близкий союзник Саудовской Аравии, также заявили, что планируют увеличить поставки в апреле. Государственная нефтяная компания ADNOC планирует нарастить добычу на 25% за месяц - с 3,05 до 4 млн баррелей в сутки. В дальнейшем ОАЭ намерены нарастить добывающие мощности до 5 млн баррелей в сутки, что на 66% выше текущего уровня.

Кувейт придаст еще 2 млн баррелей в апреле.

"Саудовская Аравия нажимает на спусковой крючок своей нефтяной базуки", - отметил Оливье Якоб (Olivier Jakob), управляющий директор консультанта Petromatrix GmbH в Цуге, Швейцария.

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