В Одессе активисты пикетируют съезд "ОПЗЖ", где Рабиновича хотят выдвинуть в мэры города: произошли столкновения
Об этом сообщает "Думская".
По словам журналистов, между активистамии сторонниками ОПЗЖ (мужчинами спортивной внешности) периодически вспыхивают драки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта. В ходе столкновений помяли капот припаркованной рядом машины.
По информации активистов Одессу должен был посетить Виктор Медведчук - он недавно посещал российский парламент с коллегами по ОПЗЖ.
"Общее количество участников может около сотни с обеих сторон. Кроме полиции, отель охраняют работники одесской охранного агентства. Как говорят сами активисты "Зевс ". Машина этого агентства действительно стоит неподалеку", - сообщает журналист Михаил Штекель с места происшествия.
Активисты пытались попасть на съезд, однако тщетно.
Журналисты сообщают, что на повестке съезда ОПЗЖ - смещение Николая Скорика с должности и.о. руководителя облорганизации партии и перевода на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавит Вадим Рабинович, которого утвердят кандидатом в мэры Одессы. По состоянию на 16:00 заседание уже началось, несмотря на осаду со стороны патриотов.
По состоянию на 16:17 Скорика перевели на должность главы городской организации. Рабинович стал главой областной организации ОПЗЖ.
Фото и видео - "Думская":
- Напомним, Николай Скорик - нардеп "Оппоблока" VIII созыва. 22 сентября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил , что намерен внести представление о снятии депутатской неприкосновенности с члена фракции "Оппоблок" Николая Скорика, который был главой Одесской ОГА во время Евромайдана. Прокуратура требовала наказать бывшего чиновника за организацию доставки "титушок" и избиения участников акции
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