В Одессе активисты пикетируют съезд "ОПЗЖ", где Рабиновича хотят выдвинуть в мэры города: произошли столкновения

12 марта, 2020, 17:02

Активисты "Дии", "Автомайдана" и "Нацкорпуса" окружили отель "Бристоль" в Одессе, где должна была пройти конференция "ОПЗЖ". Отель защищает охранная фирма и примерно сотня "спортсменов"

Об этом сообщает "Думская".

По словам журналистов, между активистамии сторонниками ОПЗЖ (мужчинами спортивной внешности) периодически вспыхивают драки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта. В ходе столкновений помяли капот припаркованной рядом машины.

По информации активистов Одессу должен был посетить Виктор Медведчук - он недавно посещал российский парламент с коллегами по ОПЗЖ.

"Общее количество участников может около сотни с обеих сторон. Кроме полиции, отель охраняют работники одесской охранного агентства. Как говорят сами активисты "Зевс ". Машина этого агентства действительно стоит неподалеку", - сообщает журналист Михаил Штекель с места происшествия.

Активисты пытались попасть на съезд, однако тщетно.

Журналисты сообщают, что на повестке съезда ОПЗЖ - смещение Николая Скорика с должности и.о. руководителя облорганизации партии и перевода на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавит Вадим Рабинович, которого утвердят кандидатом в мэры Одессы. По состоянию на 16:00 заседание уже началось, несмотря на осаду со стороны патриотов.

По состоянию на 16:17 Скорика перевели на должность главы городской организации. Рабинович стал главой областной организации ОПЗЖ.

Фото и видео - "Думская":