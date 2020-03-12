 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве презентовали новую систему фиксации нарушений ПДД

В Киеве презентовали новую систему фиксации нарушений ПДД


фото: ua.news
Уже установлено 20 новых камер фиксации на дорогах, до 1 мая планируют поставить еще 30

Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко во время презентации президенту Владимиру Зеленскому системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, передает Еспресо.TV .

По словам Геращенко, камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 20, установленные в местах, где по статистике погибли и травмировались больше людей.

"Как будет в целом работать эта система: камера фиксирует превышение скорости, после чего патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера автомобиля. После установки - совпадение номера машины с ее маркой фиксируется и выписывается административный протокол. Этот административный протокол за« Укрпочту »направляется нарушителю ... После этого нарушитель может ознакомиться с фотографией, месту, времени и даже пересмотреть видеозапись, когда именно его автомобиль превысил скорость", - отметил Геращенко.

По его словам, если за рулем был не владелец автомобиля, то он может сообщить лицу, которому он доверил свой автомобиль, чтобы она оплатила административный штраф.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать