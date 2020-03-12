В Киеве презентовали новую систему фиксации нарушений ПДД

12 марта, 2020, 13:07

Уже установлено 20 новых камер фиксации на дорогах, до 1 мая планируют поставить еще 30

Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко во время презентации президенту Владимиру Зеленскому системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, передает Еспресо.TV .

По словам Геращенко, камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 20, установленные в местах, где по статистике погибли и травмировались больше людей.

"Как будет в целом работать эта система: камера фиксирует превышение скорости, после чего патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера автомобиля. После установки - совпадение номера машины с ее маркой фиксируется и выписывается административный протокол. Этот административный протокол за« Укрпочту »направляется нарушителю ... После этого нарушитель может ознакомиться с фотографией, месту, времени и даже пересмотреть видеозапись, когда именно его автомобиль превысил скорость", - отметил Геращенко.

По его словам, если за рулем был не владелец автомобиля, то он может сообщить лицу, которому он доверил свой автомобиль, чтобы она оплатила административный штраф.