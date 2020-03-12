В Азербайджане подтвердили первую смерть от коронавируса

12 марта, 2020, 17:38

Власти Азербайджана сообщили о смерти женщины от коронавируса Covid-19

Сообщение опубликовано на сайте Кабинета Мистри республики Азербайджан.

"Несмотря на все усилия, хронические осложнения, связанные с тяжелым аутоиммунным заболеванием, развилась полиорганная недостаточность и ее жизнь было невозможно спасти", - говорится в сообщении.

Ранее женщина вернулась в Азербайджан из Ирана, где находилась на лечении. После подтверждения заражения коронавирусом ее поместили в специализированную больницу.

Члены семьи женщины и другие лица, контактировавшие с ней, помещены на карантин.