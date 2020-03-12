 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Азербайджане подтвердили первую смерть от коронавируса

В Азербайджане подтвердили первую смерть от коронавируса

Власти Азербайджана сообщили о смерти женщины от коронавируса Covid-19

Сообщение опубликовано на сайте Кабинета Мистри республики Азербайджан.

"Несмотря на все усилия, хронические осложнения, связанные с тяжелым аутоиммунным заболеванием, развилась полиорганная недостаточность и ее жизнь было невозможно спасти", - говорится в сообщении.

Ранее женщина вернулась в Азербайджан из Ирана, где находилась на лечении. После подтверждения заражения коронавирусом ее поместили в специализированную больницу.

Члены семьи женщины и другие лица, контактировавшие с ней, помещены на карантин.

  • Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса .
  • По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 12 марта от коронавируса умерли уже 4718 человек, общее количество инфицированных достигло 127 863 человек, выздоровели 68310 человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать