В Азербайджане подтвердили первую смерть от коронавируса
12 марта, 2020, 17:38
Власти Азербайджана сообщили о смерти женщины от коронавируса Covid-19
Сообщение опубликовано на сайте Кабинета Мистри республики Азербайджан.
"Несмотря на все усилия, хронические осложнения, связанные с тяжелым аутоиммунным заболеванием, развилась полиорганная недостаточность и ее жизнь было невозможно спасти", - говорится в сообщении.
Ранее женщина вернулась в Азербайджан из Ирана, где находилась на лечении. После подтверждения заражения коронавирусом ее поместили в специализированную больницу.
Члены семьи женщины и другие лица, контактировавшие с ней, помещены на карантин.
- Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса .
- По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 12 марта от коронавируса умерли уже 4718 человек, общее количество инфицированных достигло 127 863 человек, выздоровели 68310 человек.
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