Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
12 марта, 2020, 16:16
В четверг, 12 марта апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения ветерану АТО, военнослужащему ВСУ Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета
Об этом сообщает Еспресо.TV.
При рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Антоненко, его оставили под стражей.
- Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета на контроле будет держать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.
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