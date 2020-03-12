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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей


фото: pravda.com.ua
В четверг, 12 марта апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения ветерану АТО, военнослужащему ВСУ Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

При рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Антоненко, его оставили под стражей.

  • Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета на контроле будет держать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.
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