РФ планировала отправить в ОРДЛО третий "Бук", - Bellingcat

12 марта, 2020, 17:40

Россия отправила на неподконтрольную территорию Украины два зенитно-ракетных комплекса "Бук", планировала отправить еще третий

Об этом сказал в комментарии Укринформу в Гааге основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Первый прибыл за несколько дней до того, как MH17 был сбит, но он сломался и вернулся в Россию. Тогда Россия пыталась отправить еще два в ночь на 17 июля, но только одна установка пересекла границу, потому что не хватало автотягачей для транспортировки "Бука", - пояснил Хиггинс.