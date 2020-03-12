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Espreso.tvОбществоРФ планировала отправить в ОРДЛО третий "Бук", - Bellingcat

РФ планировала отправить в ОРДЛО третий "Бук", - Bellingcat

Россия отправила на неподконтрольную территорию Украины два зенитно-ракетных комплекса "Бук", планировала отправить еще третий

Об этом сказал в комментарии Укринформу в Гааге основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Первый прибыл за несколько дней до того, как MH17 был сбит, но он сломался и вернулся в Россию. Тогда Россия пыталась отправить еще два в ночь на 17 июля, но только одна установка пересекла границу, потому что не хватало автотягачей для транспортировки "Бука", - пояснил Хиггинс.

  • На слушаниях по делу о катастрофе лайнера рейса MH17 прокуроры заявили, что рядом с установкой "Бук", с которой сбили самолет, находились сотрудники российских спецслужб , вероятно ФСБ.
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