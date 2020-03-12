"МАУ" планирует отменить еще около 2 тысяч рейсов из-за коронавируса
12 марта, 2020, 18:08
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса весной 2020 года намерена отменить около 2 тысяч рейсов
Об этом компания сообщила в фейсбуке.
"Как и остальные авиакомпаний мира, "МАУ" будет продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, внедрены рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2 тыс. рейсов ", - говорится в сообщении.
Пассажирам "МАУ" рекомендует проверять статус своих рейсов за несколько дней до вылета, а также следить за правилами въезда стран, в которые они отправляются.
О дальнейших изменениях в расписании авиакомпания обязуется информировать дополнительно - на сайте или в социальных сетях.
- Ранее МАУ отменили некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.
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