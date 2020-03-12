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Espreso.tvОбщество"МАУ" планирует отменить еще около 2 тысяч рейсов из-за коронавируса

"МАУ" планирует отменить еще около 2 тысяч рейсов из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса весной 2020 года намерена отменить около 2 тысяч рейсов

Об этом компания сообщила в фейсбуке.

"Как и остальные авиакомпаний мира, "МАУ" будет продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, внедрены рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2 тыс. рейсов ", - говорится в сообщении.

Пассажирам "МАУ" рекомендует проверять статус своих рейсов за несколько дней до вылета, а также следить за правилами въезда стран, в которые они отправляются.

О дальнейших изменениях в расписании авиакомпания обязуется информировать дополнительно - на сайте или в социальных сетях.

 
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