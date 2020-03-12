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Espreso.tvОбществоПредставители ВОЗ раз в неделю будут встречаться с СНБО

Представители ВОЗ раз в неделю будут встречаться с СНБО


фото: facebook.com/rnbou
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабиктом

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

Стороны обсудили текущую ситуацию с распространением нового коронавируса в мире, а также активизации сотрудничества между ВОЗ и Украины относительно ответа на COVID-19.

Данилов отметил актуальность сотрудничества с ВОЗ в проведении консультаций по эффективным диагностическим процедурам, вопросам защиты медицинских работников и обмена информацией по прогнозам распространения пандемии.

Стороны договорились раз в неделю проводить рабочие встречи специалистов ВОЗ и Аппарата СНБО Украины для обмена оперативной информацией по противодействию распространению вируса Украины.

  • Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса весной 2020 году намерен отменить около 2 тысяч рейсов.

 

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