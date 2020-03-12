Представители ВОЗ раз в неделю будут встречаться с СНБО

12 марта, 2020, 18:38

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабиктом

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

Стороны обсудили текущую ситуацию с распространением нового коронавируса в мире, а также активизации сотрудничества между ВОЗ и Украины относительно ответа на COVID-19.

Данилов отметил актуальность сотрудничества с ВОЗ в проведении консультаций по эффективным диагностическим процедурам, вопросам защиты медицинских работников и обмена информацией по прогнозам распространения пандемии.

Стороны договорились раз в неделю проводить рабочие встречи специалистов ВОЗ и Аппарата СНБО Украины для обмена оперативной информацией по противодействию распространению вируса Украины.