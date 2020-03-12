Правительство разделило Министерство по делам ветеранов на два ведомства

12 марта, 2020, 14:15

Кабинет министров Украины разделил Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на два ведомства

Соответствующее постановление от 11 марта опубликовано на сайте Кабмина.

"Министерство по делам ветеранов обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства , а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", - говорится в постановлении.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя.