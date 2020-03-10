Министр оккупированных территорий Резников задекларировал люксовые авто, две квартиры и дом

10 марта, 2020, 16:28

Алексей Резников, которого Верховная Рада назначила министром реинтеграции временно оккупированных территорий, задекларировал 6 земельных участков в Киевской области, две квартиры в Киеве и арендованный частный дом за 2019 год

Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2019, размещенной на сайте НАПК.

За 2019 год чиновник задекларировал наличными 300 тыс. евро, $125 тыс. На счетах и заемные средства третьим лицам - $1,1 млн. Резников задекларировал автомобили Porsche Boxter 2003 года, AUDI А8 2010 года и Volkswagen Amarok 2009 года, прицеп TIKI-TREILER, багги Kawasaki TERYX UTV 2010 года, квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV 2009 года.

Также чиновник задекларировал 2 охотничьих карабина и 3 часов - Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.

В разделе "Корпоративные права" Резников отметил, что имеет 30% от общего капитала ООО SIA Freeways.me и 33,3% - в ООО LLC Life earth. Передача корпоративных прав в управление в обоих случаях, согласно декларации, не состоялась.