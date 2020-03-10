"Барселона" и "Наполи" сыграют в ЛЧ при пустых трибунах
10 марта, 2020, 12:51
Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Испании
Об этом сообщает AS .
Решение было согласовано между "Барселоной" и местными властями на встрече в министерстве спорта и здравоохранения Каталонии.
Для испанцев это второй случай в истории, когда они будут играть без зрителей. Впервые это произошло 1 октября 2017 года, когда "сине-гранатовые" принимали "Лас-Пальмас" в чемпионате Италии, при пустых трибунах, из-за протестов в городе во время и после проведения референдума о независимости Каталонии.
Матч 1/8 финала ЛЧ "Барселона" - "Наполи" пройдет 18 марта. Встреча в Италии завершилась со счетом 1: 1.
- Чемпионат Италии по футболу приостановили до 3 апреля, из-за вспышки коронавируса в стране.
- 26 февраля во первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФ "Наполи" сыграл вничью с "Барселоной" , счет 1: 1
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