"Барселона" и "Наполи" сыграют в ЛЧ при пустых трибунах

10 марта, 2020, 12:51

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Испании

Об этом сообщает AS .

Решение было согласовано между "Барселоной" и местными властями на встрече в министерстве спорта и здравоохранения Каталонии.

Для испанцев это второй случай в истории, когда они будут играть без зрителей. Впервые это произошло 1 октября 2017 года, когда "сине-гранатовые" принимали "Лас-Пальмас" в чемпионате Италии, при пустых трибунах, из-за протестов в городе во время и после проведения референдума о независимости Каталонии.

Матч 1/8 финала ЛЧ "Барселона" - "Наполи" пройдет 18 марта. Встреча в Италии завершилась со счетом 1: 1.