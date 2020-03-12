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Espreso.tvОбществоКиевсовет разорвал договор аренды земли с посольством РФ: вместо здания планируют создать сквер

Киевсовет разорвал договор аренды земли с посольством РФ: вместо здания планируют создать сквер


фото: real-vin
Киевский городской совет разорвал договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством РФ в Украине, где планировалось построить новые здания

Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета в четверг, 12 марта.

Таким образом, Киевсовет принял решение о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации на Подоле на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричеву Тока, 17, 19, 21.

Согласно решению, этим участкам предоставят статус сквера.

  • Напомним, 26 февраля, возле посольства РФ в Киеве состоялась акция "Россия - вон из Крыма!"
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