Киевсовет разорвал договор аренды земли с посольством РФ: вместо здания планируют создать сквер
12 марта, 2020, 15:32
Киевский городской совет разорвал договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством РФ в Украине, где планировалось построить новые здания
Об этом сообщает "Укринформ".
Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета в четверг, 12 марта.
Таким образом, Киевсовет принял решение о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации на Подоле на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричеву Тока, 17, 19, 21.
Согласно решению, этим участкам предоставят статус сквера.
- Напомним, 26 февраля, возле посольства РФ в Киеве состоялась акция "Россия - вон из Крыма!"
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