В Киеве под посольством РФ провели акцию "Россия - вон из Крыма!"

26 февраля, 2020, 21:36

В среду, 26 февраля, возле посольства РФ в Киеве состоялась акция "Россия - вон из Крыма!"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Участники акции требовали от РФ прекратить оккупацию Крыма, дискриминацию крымских татар и украинцев и заселение оккупированного полуострова россиянами. В руках митингующие держали плакаты с указанными требованиями на русском языке.

Также протестующие требовали рассматривать вопрос деоккупации Крыму на "нормандских" встречах и отменить запрет Меджлиса крымских татар.

"Мы начинаем глобальную кампанию "Нет "Нормандии" без Крыма". Наши адресаты - не Путин, а Зеленский, Меркель и Макрон. Мы подготовили для Зеленского переговорную позицию: Крым и Донбасс вернутся только вместе. Нет "Нормандии" без Крыма! Это четкое требование", -заявил активист "Движения сопротивления капитуляции" Михаил Басараб.

Кроме того, протестующие потребовали от РФ освободить 93 крымских политзаключенных.

В акции среди прочих приняли участие освобожденные из российского заключения экс-политзаключенные Эдем Бекиров и Олег Сенцов.