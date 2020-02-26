В Киеве под посольством РФ провели акцию "Россия - вон из Крыма!"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Участники акции требовали от РФ прекратить оккупацию Крыма, дискриминацию крымских татар и украинцев и заселение оккупированного полуострова россиянами. В руках митингующие держали плакаты с указанными требованиями на русском языке.
Также протестующие требовали рассматривать вопрос деоккупации Крыму на "нормандских" встречах и отменить запрет Меджлиса крымских татар.
"Мы начинаем глобальную кампанию "Нет "Нормандии" без Крыма". Наши адресаты - не Путин, а Зеленский, Меркель и Макрон. Мы подготовили для Зеленского переговорную позицию: Крым и Донбасс вернутся только вместе. Нет "Нормандии" без Крыма! Это четкое требование", -заявил активист "Движения сопротивления капитуляции" Михаил Басараб.
Кроме того, протестующие потребовали от РФ освободить 93 крымских политзаключенных.
В акции среди прочих приняли участие освобожденные из российского заключения экс-политзаключенные Эдем Бекиров и Олег Сенцов.
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