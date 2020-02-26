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Espreso.tvОбществоВ Киеве под посольством РФ провели акцию "Россия - вон из Крыма!"

В Киеве под посольством РФ провели акцию "Россия - вон из Крыма!"

В среду, 26 февраля, возле посольства РФ в Киеве состоялась акция "Россия - вон из Крыма!"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Участники акции требовали от РФ прекратить оккупацию Крыма, дискриминацию крымских татар и украинцев и заселение оккупированного полуострова россиянами. В руках митингующие держали плакаты с указанными требованиями на русском языке.

Также протестующие требовали рассматривать вопрос деоккупации Крыму на "нормандских" встречах и отменить запрет Меджлиса крымских татар.

"Мы начинаем глобальную кампанию "Нет "Нормандии" без Крыма". Наши адресаты - не Путин, а Зеленский, Меркель и Макрон. Мы подготовили для Зеленского переговорную позицию: Крым и Донбасс вернутся только вместе. Нет "Нормандии" без Крыма! Это четкое требование", -заявил активист "Движения сопротивления капитуляции" Михаил Басараб.

Кроме того, протестующие потребовали от РФ освободить 93 крымских политзаключенных.

В акции среди прочих приняли участие освобожденные из российского заключения экс-политзаключенные Эдем Бекиров и Олег Сенцов.

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