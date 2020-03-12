Коронавирус: власти Турции рекомендовали перенести начало туристического сезона
12 марта, 2020, 09:41
Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля
Об этом сообщает Анадолу .
Туроператоров призвали отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.
"Риск является серьезным, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", - отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
При этом он пояснил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией.
По данным университета Хопкинса, по состоянию на утро 12 апреля в Турции зафиксирован один случай заболевания коронавирус.
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