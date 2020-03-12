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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Латвии ввели чрезвычайное положение

Коронавирус: в Латвии ввели чрезвычайное положение

12 марта правительство Латвии объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса, которое продлится до 14 апреля

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш по итогам экстренного заседания кризисного совета, передает "РБК-Украина".

По его словам, чрезвычайное положение вступает в силу с 12 марта и продлится по 14 апреля. На этот период будут закрыты все учебные заведения, а также запрещено проведение массовых мероприятий с более чем 200 участниками.

"Мы решили объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию, чтобы все могли понять свою роль и во всем разобраться. Первые решения таковы: до 14 апреля мы закрываем все наши учебные заведения, посещать детсады могут только те дети, родители которых смогут подтвердить, что ни они, ни дети не были в странах, где распространился коронавирус, или в контакте с зараженными персонами. Также мы до 14 апреля прекращаем все тренировки, соревнования и обучения. Отменяются все публичные мероприятия, пикеты, которые предусматривают участие более 200 человек ", - сообщил Кариньш.

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