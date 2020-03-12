Коронавирус: в Австрии умер первый больной

12 марта, 2020, 18:35

12 марта 69-летний мужчина, который заразился в Италии, умер в Вене

Об этом сообщает Wiener Zeitung .

Как сообщается, 69-летний мужчина, который посетил Италию и ранее перенес заболевание, стал первым человеком в Австрии, умершим от коронавируса.

Его смерть наступила через день после того, как по всей стране были введены ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса из соседней Италии, наиболее пострадавшей страны в Европе.

На данный момент Австрия подтвердила 302 случая заражения коронавирусом.