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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Австрии умер первый больной

Коронавирус: в Австрии умер первый больной

12 марта 69-летний мужчина, который заразился в Италии, умер в Вене

Об этом сообщает Wiener Zeitung .

Как сообщается, 69-летний мужчина, который посетил Италию и ранее перенес заболевание, стал первым человеком в Австрии, умершим от коронавируса.

Его смерть наступила через день после того, как по всей стране были введены ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса из соседней Италии, наиболее пострадавшей страны в Европе.

На данный момент Австрия подтвердила 302 случая заражения коронавирусом.

  • Напомним, 12 марта первый летальный случай коронавируса зафиксировали в Польше
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