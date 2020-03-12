Коронавирус: в Австрии умер первый больной
12 марта, 2020, 18:35
12 марта 69-летний мужчина, который заразился в Италии, умер в Вене
Об этом сообщает Wiener Zeitung .
Как сообщается, 69-летний мужчина, который посетил Италию и ранее перенес заболевание, стал первым человеком в Австрии, умершим от коронавируса.
Его смерть наступила через день после того, как по всей стране были введены ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса из соседней Италии, наиболее пострадавшей страны в Европе.
На данный момент Австрия подтвердила 302 случая заражения коронавирусом.
- Напомним, 12 марта первый летальный случай коронавируса зафиксировали в Польше
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