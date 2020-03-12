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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Uber может временно заблокировать аккаунты инфицированных водителей и клиентов

Коронавирус: Uber может временно заблокировать аккаунты инфицированных водителей и клиентов


фото: autogeek
Компания Uber Advanced Technologies может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, заразившихся коронавирусом или вступали в контакт с инфицированными

Об этом сообщает The Verge .

"Мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19", - рассказали в компании.

В каждом случае работники Uber советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать окончательное решение о блокировании аккаунта.

The Verge сообщает, что водителя в Лондоне отстранили после доставки больного коронавирус в больницу.

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