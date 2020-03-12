Коронавирус: Uber может временно заблокировать аккаунты инфицированных водителей и клиентов
12 марта, 2020, 11:34
Компания Uber Advanced Technologies может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, заразившихся коронавирусом или вступали в контакт с инфицированными
Об этом сообщает The Verge .
"Мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19", - рассказали в компании.
В каждом случае работники Uber советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать окончательное решение о блокировании аккаунта.
The Verge сообщает, что водителя в Лондоне отстранили после доставки больного коронавирус в больницу.
- Напомним, Трамп заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в США сроком на 30 дней.
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