Коронавирус: Uber может временно заблокировать аккаунты инфицированных водителей и клиентов

12 марта, 2020, 11:34

Компания Uber Advanced Technologies может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, заразившихся коронавирусом или вступали в контакт с инфицированными

Об этом сообщает The Verge .

"Мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19", - рассказали в компании.

В каждом случае работники Uber советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать окончательное решение о блокировании аккаунта.

The Verge сообщает, что водителя в Лондоне отстранили после доставки больного коронавирус в больницу.