Коронавирус: в Италии зарегистрировали 2313 новых больных

12 марта, 2020, 08:30

По состоянию на 12 марта количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах 126258, вылечились почти 68 000 человек

Об этом говорят данные университета Джона Хопкинса.

В Италии за сутки обнаружили 2313 новых больных, 196 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 12462 человек. В Испании подтверждено 582 новых случаев инфицирования. В Иране заявили о 958 новых случаев инфицирования коронавируса. В США зафиксировано 322 новых случаев заражения COVID-19. Во Франции за сутки обнаружили более 500 случаев инфицирования COVID-19. В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили почти 400 случаев инфицирования COVID-19.У Китае за сутки зарегистрировано меньше 164 новых больных.