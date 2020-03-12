Коронавирус: в Италии зарегистрировали 2313 новых больных
12 марта, 2020, 08:30
По состоянию на 12 марта количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах 126258, вылечились почти 68 000 человек
Об этом говорят данные университета Джона Хопкинса.
В Италии за сутки обнаружили 2313 новых больных, 196 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 12462 человек. В Испании подтверждено 582 новых случаев инфицирования. В Иране заявили о 958 новых случаев инфицирования коронавируса. В США зафиксировано 322 новых случаев заражения COVID-19. Во Франции за сутки обнаружили более 500 случаев инфицирования COVID-19. В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили почти 400 случаев инфицирования COVID-19.У Китае за сутки зарегистрировано меньше 164 новых больных.
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