Карантин в Украине: Укроборонпром ввел план мероприятий по профилактике распространения коронавируса, - Найем

12 марта, 2020, 19:50

Укроборонпром переходит на особый режим работы во время карантина в связи с угрозой распространения коронавируса

Об этом сообщил заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем в Facebook.

"На наших предприятиях работает почти 68 000 сотрудников, большинство из которых задействованы в выполнении государственного оборонного заказа, а также в изготовлении военной техники по экспортным контрактам. Нам критически важно продолжать выполнять свои обязательства, максимально обезопасив работников от распространения вируса. Поэтому все наши предприятия переходят на особый режим работы", - написал он.

С 12 марта на всех предприятиях введен план мероприятий по профилактике распространения коронавируса.

Работники концерна и предприятий имеют возможность работать дистанционно или по гибкому графику. Отдаленно также могут работать родители, у которых есть потребность уходу за ребенком в связи с введением карантина в садах и учебных заведениях

Концерн будет выплачивать материальную помощь работникам в случае заболевания. Сотрудники также могут принимать дополнительные отпуска за свой счет.

На всех предприятиях концерна внедрен алгоритм действий в случае обнаружения вируса у работника, усилены меры бактериальной безопасности и гигиены.

На предприятиях концерна, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа, введен особый режим и антикризисные меры, которые позволят одновременно обезопасить работников и сохранить темпы промышленного производства и выполнения контрактов. В случае появления случаев коронавируса на предприятии для всех работников, имевших непосредственный контакт с больным, будет введен обязательный двухнедельный карантин.

Всем предприятиям рекомендовано существенно ограничить зарубежные командировки и не проводить массовые собрания более 100 человек во время действия карантина.

Работники, которые были в командировках в странах, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, по возвращении в обязательном порядке должны находиться дома в течение двух недель и ограничить физический контакт с окружающими.

Для проведения совещаний и рабочих встреч коллективов крупных предприятий рекомендуется использовать специально разработанные электронные средства связи и онлайн-конференции.