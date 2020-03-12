Карантин: никаких ограничений по железнодорожным перевозкам нет, - Криклий
12 марта, 2020, 12:25
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ограничения по железнодорожным перевозкам отсутствуют
Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба МИД по коронавирусу в мире, передает Еспресо.TV .
"По железнодорожным перевозкам никаких ограничений нет. Так же, как мы говорили вчера о общественного транспорта - ограничения отсутствуют. Будет уделяться дополнительное внимание к транспорту, который путешествует из стран, где есть больший риск заражения коронавируса. Ограничений еще нет, но еще раз повторюсь - осуществляются дополнительные меры по дезинфицированию, например, по железнодорожному транспорту, то же самое и с метрополитеном, там, где большое скопление людей ", - сказал Криклий.
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Напомним, Кабмин ввел ограничительные меры в Украине.
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