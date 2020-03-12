Карантин: никаких ограничений по железнодорожным перевозкам нет, - Криклий

12 марта, 2020, 12:25

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ограничения по железнодорожным перевозкам отсутствуют

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба МИД по коронавирусу в мире, передает Еспресо.TV .

"По железнодорожным перевозкам никаких ограничений нет. Так же, как мы говорили вчера о общественного транспорта - ограничения отсутствуют. Будет уделяться дополнительное внимание к транспорту, который путешествует из стран, где есть больший риск заражения коронавируса. Ограничений еще нет, но еще раз повторюсь - осуществляются дополнительные меры по дезинфицированию, например, по железнодорожному транспорту, то же самое и с метрополитеном, там, где большое скопление людей ", - сказал Криклий.