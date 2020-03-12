Европейские дипломаты потрясены решением Трампа ограничить въезд в США

12 марта, 2020, 10:18

Европейские дипломаты потрясены новыми ограничениями на въезд в США граждан европейских стран Шенгенской зоны, о которых накануне объявил глава США Дональд Трамп в связи со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает CNN .

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что не знали, что это произойдет несмотря на то, что были в контакте с администрацией (президента США - ред.) в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности бельгийский дипломат заявил телеканалу, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не столь радикально".

Чиновники Госдепартамента заявляют, что точно не знали, что Трамп намерен объявить.

По информации источника телеканала, государственный секретарь Майк Помпео встретился с главой МИД Австралии меньше чем за 5:00 до обращения Трампа - и не дал никаких указаний относительно его намерений.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он и его коллеги сегодня оценят ситуацию. "После объявленной Дональдом Трампом запрета на поездки мы оценим ситуацию сегодня. Нужно избежать сбоя в экономике. Европа принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения вируса Covid-19, ограничения количества пострадавших и поддержки исследований", - написал Мишель в Twitter .

Напомним, президент США Дональд Трамп при обращении в прямом эфире в ночь на четверг заявил о намерении отменить все путешествия из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней.