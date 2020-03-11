Заседание правительства хотят снова сделать открытыми для прессы, - СМИ

11 марта, 2020, 18:23

По словам СМИ в новом правительстве хотят вернуться к практике времен премьерства Владимира Гройсмана, когда существовала открытая и закрытая часть заседания Кабинета министров

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве нового премьера Дениса Шмыгаля.

"Сейчас думаем, как это правильно сделать", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду источник в правительстве.

По его словам, наиболее приемлемый вариант на сегодня - сделать так, как было при правительстве Владимира Гройсмана, в частности, когда сначала происходит открытая часть заседания, которую будут транслировать и на которой может присутствовать пресса, а дальше продолжается рассмотрение вопросов с грифом "в закрытом режиме".

"Планировали сделать и первое заседание открытым, но не успели все подготовить", - добавил источник.

Отметим, депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко 11 марта отметила, что ее сопартийцы Мария Ионова, Ахтем Чийгоз и Виктория Сюмар выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства.

"Премьер министр Д. Шмыгаль пообещал уже на следующем заседании отказаться от практики закрытых тайных заседаний и вернуться к открытым заседаниям КМ", - добавила Геращенко.