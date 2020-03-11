 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИран согласился передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, - МИД

Иран согласился передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, - МИД

Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит в окрестностях Тегерана

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Twitter.

По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.

"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.

  • Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать