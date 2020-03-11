Иран согласился передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, - МИД
11 марта, 2020, 19:28
Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит в окрестностях Тегерана
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Twitter.
По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.
"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.
Важный результат по # PS752 .- Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020
Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета @ICAO в Монреале: Иран соглашается направить «черные ящики» в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk
- Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию.
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