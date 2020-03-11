Иран согласился передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ, - МИД

11 марта, 2020, 19:28

Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит в окрестностях Тегерана

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Twitter.

По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.

"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.

Важный результат по # PS752 .



Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета @ICAO в Монреале: Иран соглашается направить «черные ящики» в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk - Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020