Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина экстрадируют из Болгарии в Украину
22 февраля, 2020, 15:46
Болгарский суд принял решение об экстрадиции подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина в Украину
Об этом со ссылкой на болгарские СМИ сообщает "Радио Свобода".
В Болгарии суд принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина, подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
По словам болгарского прокурора Георгия Чиньова, суд признал ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным. Защита Левина может обжаловать это решение. Апелляцию суд должен рассмотреть в течение семи дней.
"Чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - заявил Чиньов.
- Напомним, 27 января фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин был арестован на 40 дней решением суда в Бургасе.
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