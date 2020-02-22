Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина экстрадируют из Болгарии в Украину

22 февраля, 2020, 15:46

Болгарский суд принял решение об экстрадиции подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина в Украину

Об этом со ссылкой на болгарские СМИ сообщает "Радио Свобода".

В Болгарии суд принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина, подозреваемого в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

По словам болгарского прокурора Георгия Чиньова, суд признал ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным. Защита Левина может обжаловать это решение. Апелляцию суд должен рассмотреть в течение семи дней.

"Чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", - заявил Чиньов.