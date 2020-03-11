Кубок Украины: где и когда смотреть все матчи 1/4 финала

11 марта, 2020, 07:27

В среду, 11 марта, будут сыграны три матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Альянс" из Липовой Долины (Сумская область) является единственным представителем второй лиги, в четвертьфинале в турнирной таблице своего дивизиона команда занимает третье место в группе Б.

В розыгрыше присутствуют два лидера первой лиги Украины "Минай" из Закарпатской области и "Ингулец" из города Петрово, которое находится недалеко от Кропивницкого. В турнирной таблице первой лиги команды делят 3-4 места, отставая от первой ступени на 2 балла.

В четвертьфинале Кубка Украины сыграют 5 представителей УПЛ, в частности киевское "Динамо", полтавская "Ворскла", "Александрия", "Мариуполь" и черниговская "Десна".

Кубок Украины по футболу

1/4 финала

11 марта

18:00 "Альянс" (Липовая Долина) - "Мариуполь"

19:00 "Минай" - "Ингулец" (Петрово)

19:30 "Динамо" (Киев) - "Александрия", трансляция на телеканале 2+2

12 марта

19:00 "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава), трансляция на телеканале УНИАН