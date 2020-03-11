Кубок Украины: где и когда смотреть все матчи 1/4 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Альянс" из Липовой Долины (Сумская область) является единственным представителем второй лиги, в четвертьфинале в турнирной таблице своего дивизиона команда занимает третье место в группе Б.
В розыгрыше присутствуют два лидера первой лиги Украины "Минай" из Закарпатской области и "Ингулец" из города Петрово, которое находится недалеко от Кропивницкого. В турнирной таблице первой лиги команды делят 3-4 места, отставая от первой ступени на 2 балла.
В четвертьфинале Кубка Украины сыграют 5 представителей УПЛ, в частности киевское "Динамо", полтавская "Ворскла", "Александрия", "Мариуполь" и черниговская "Десна".
Кубок Украины по футболу
1/4 финала
11 марта
18:00 "Альянс" (Липовая Долина) - "Мариуполь"
19:00 "Минай" - "Ингулец" (Петрово)
19:30 "Динамо" (Киев) - "Александрия", трансляция на телеканале 2+2
12 марта
19:00 "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава), трансляция на телеканале УНИАН
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