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Espreso.tvОбществоСБУ должна проверить визит нардепов ОПЗЖ в Москву, - Арахамия

СБУ должна проверить визит нардепов ОПЗЖ в Москву, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Служба безопасности должна проверить визит депутатов ОПЗЖ в Москву

Об этом он сообщил в комментарии журналистам после заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает Еспресо.TV.

Арахамия отреагировал на визит депутатов ОПЗЖ в Москву.

"Кроме СБУ, их следует проверить и на наличие коронавируса, и исследовать - за чей счет состоялась путешествие, ведь это удовольствие не из дешевых", - сказал глава фракции.

Он считает, что надо проверять такие поездки на законность.

"Они едут в страну-агрессора, какие-то переговоры, фотографии - я вообще не понимаю, это законно или нет? Необходимо это проверять. Точно нужно сделать какой-то запрос в СБУ и сделать юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо", - подытожил он.

  • Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал свой визит в Москву вместе с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком и переговоры с депутатами Госдумы РФ "установлением мира".
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