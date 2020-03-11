СБУ должна проверить визит нардепов ОПЗЖ в Москву, - Арахамия
11 марта, 2020, 18:29
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Служба безопасности должна проверить визит депутатов ОПЗЖ в Москву
Об этом он сообщил в комментарии журналистам после заседания Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает Еспресо.TV.
Арахамия отреагировал на визит депутатов ОПЗЖ в Москву.
"Кроме СБУ, их следует проверить и на наличие коронавируса, и исследовать - за чей счет состоялась путешествие, ведь это удовольствие не из дешевых", - сказал глава фракции.
Он считает, что надо проверять такие поездки на законность.
"Они едут в страну-агрессора, какие-то переговоры, фотографии - я вообще не понимаю, это законно или нет? Необходимо это проверять. Точно нужно сделать какой-то запрос в СБУ и сделать юридическую консультацию. Выглядит это очень плохо", - подытожил он.
- Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал свой визит в Москву вместе с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком и переговоры с депутатами Госдумы РФ "установлением мира".
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