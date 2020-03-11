Раду могут закрыть на карантин, - Арахамия

11 марта, 2020, 20:20

Верховная Рада может быть закрыта на карантин, если у народных депутатов будут выявлены симптомы коронавируса

Об этом журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в среду, сообщает Укринформ .

"Рада может быть закрыта на карантин, особенно после таких экзотических путешествий отдельных народных депутатов. При каких условиях? Если будет реальное подозрение, что кто-то заболел... Надо исследовать, если у кого-то, не дай Бог, будут какие-то симптомы, то это точно признак того, что нужно закрывать Раду на карантин", - отметил Арахамия.

Депутат также рассказал, что члены Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на заседании в среду с министром обороны обсудили вопросы возможной помощи Вооруженных сил в борьбе с коронавирусом.

"Вопрос коронавируса только частично затронули. Спросили, в том числе, министра обороны, чтобы он подготовился, возможно, нужно будет теоретически, если будет большая эпидемия, помощь Вооруженных Сил Украины для того, чтобы располагать, скажем, в военных госпиталях или привлекать медицинских работников Вооруженных Сил ", - рассказал Арахамия.