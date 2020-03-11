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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" - "Атлетико": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Ливерпуль" - "Атлетико": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Reuters
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" принимает испанский "Атлетико"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу "Атлетико", забитым мячом в ворота "Ливерпуля" отличился Сауль.

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

11 марта

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания)

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 2"

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