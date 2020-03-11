"Ливерпуль" - "Атлетико": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
11 марта, 2020, 07:49
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" принимает испанский "Атлетико"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу "Атлетико", забитым мячом в ворота "Ливерпуля" отличился Сауль.
Лига чемпионов
1/8 финала, 2-й матч
11 марта
"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
Ливерпуль, стадион "Энфилд"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль" со счетом 1:0.
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