ПСЖ - "Боруссия": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

11 марта, 2020, 08:18

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ дома примет дортмундскую "Боруссию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу "Боруссии", тогда в ворота ПСЖ дважды отличился Эрлинг Холланд, а за парижан забил Неймар.

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

11 марта

ПСЖ (Франция) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)

Париж, стадион "Парк де Пренс"

Начало в 22:00

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