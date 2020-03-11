ПСЖ - "Боруссия": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
11 марта, 2020, 08:18
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ дома примет дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу "Боруссии", тогда в ворота ПСЖ дважды отличился Эрлинг Холланд, а за парижан забил Неймар.
Лига чемпионов
1/8 финала, 2-й матч
11 марта
ПСЖ (Франция) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)
Париж, стадион "Парк де Пренс"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила французский ПСЖ со счетом 2:1.
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