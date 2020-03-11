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Espreso.tvСпортПСЖ - "Боруссия": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

ПСЖ - "Боруссия": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Reuters
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ дома примет дортмундскую "Боруссию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу "Боруссии", тогда в ворота ПСЖ дважды отличился Эрлинг Холланд, а за парижан забил Неймар.

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

11 марта

ПСЖ (Франция) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)

Париж, стадион "Парк де Пренс"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

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