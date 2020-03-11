 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардепы "ОПЗЖ" поехали в Москву, не оформив командировки

Нардепы "ОПЗЖ" поехали в Москву, не оформив командировки


фото: kremlin
Народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в Российской Федерации и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации для проведения встреч народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной Думы и Президентом Российской Федерации 10 марта 2020 г., сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорится в сообщении.

Руководство и представители "ОПЗЖ" не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать