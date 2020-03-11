Нардепы "ОПЗЖ" поехали в Москву, не оформив командировки
11 марта, 2020, 14:44
Народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в Российской Федерации и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации для проведения встреч народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной Думы и Президентом Российской Федерации 10 марта 2020 г., сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорится в сообщении.
Руководство и представители "ОПЗЖ" не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли.
- Напомним, Разумков отменил зарубежные командировки нардепов.
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