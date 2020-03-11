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Espreso.tvОбществоМоряка из Украины освободили из плена нигерийских пиратов, - Кулеба

Моряка из Украины освободили из плена нигерийских пиратов, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении членов экипажа судна Alpine Penelope, включая украинского моряка, захваченных пиратами у берегов Нигерии

Об этом он написал в Twitter.

"Украина своих не бросает. После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением", - рассказал Кулеба.

По его словам, возвращение членов экипажа стало возможным благодаря действиям компании-судовладельца и дипломатов посольства Украины в Греции.

  • У берегов Нигерии в результате пиратского нападения на судно 20 февраля захвачены десять членов экипажа, один из которых является гражданином Украины.

Украина своих не бросает.

20.02 вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа ⛴ "Alpine Princess". В частности, гражданин Украины. @UKRinGRC и судоходная компания отработали. После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!

- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

 

 
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