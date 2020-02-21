Пираты захватили судно в Нигерии, среди экипажа - украинец, - МИД

21 февраля, 2020, 15:11

У берегов Нигерии в результате пиратского нападения на судно 20 февраля захвачены десять членов экипажа, один из которых является гражданином Украины

Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - отметил он.

Погорельцев сообщил, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт", - сообщил он.

Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.