Пираты захватили судно в Нигерии, среди экипажа - украинец, - МИД
Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - отметил он.
Погорельцев сообщил, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.
"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт", - сообщил он.
Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.
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