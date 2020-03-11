Малиновского нужно проверить на коронавирус перед вызовом в сборную, - УАФ
11 марта, 2020, 18:47
Глава медико-спортивного департамента Украинской ассоциации футбола Вячеслав Попов анонсировал обследование Руслана Малиновского на коронавирус перед вызовом в сборную Украины
Об этом сообщает Трибуна.
Попов рассказал о том, как надо решать проблему с вызовом в сборную Украины полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.
"Многие открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызвать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины. Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно проверить на коронавирус, прежде всего ради их безопасности, а также ради безопасности всей сборной", - сказал Попов.
Сейчас в Италии из-за вспышки заболевания приостановлен чемпионат страны по футболу.
Сборная Украины сыграет с Францией 27 марта во Сен-Дени, а 31 марта встретится с Польшей в Хожуве.
- 10 марта стало известно, что "Аталанта" из-за вспышки коронавируса отказывается отпускать Руслана Малиновского на товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши.
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