Малиновского нужно проверить на коронавирус перед вызовом в сборную, - УАФ

11 марта, 2020, 18:47

Глава медико-спортивного департамента Украинской ассоциации футбола Вячеслав Попов анонсировал обследование Руслана Малиновского на коронавирус перед вызовом в сборную Украины

Об этом сообщает Трибуна.

Попов рассказал о том, как надо решать проблему с вызовом в сборную Украины полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.

"Многие открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызвать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины. Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно проверить на коронавирус, прежде всего ради их безопасности, а также ради безопасности всей сборной", - сказал Попов.

Сейчас в Италии из-за вспышки заболевания приостановлен чемпионат страны по футболу.

Сборная Украины сыграет с Францией 27 марта во Сен-Дени, а 31 марта встретится с Польшей в Хожуве.