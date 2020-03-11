Макрон из-за коронавируса поздравил намасте короля Испании вместо рукопожатия
11 марта, 2020, 17:32
Помня о разгорании коронавируса, президент Франции Эммануэль Макрона в среду поздоровался с королем и королевой Испании не традиционным рукопожатием, а с помощью намасте в индийском стиле, сложив ладони перед собой и слегка поклонившись
Об этом сообщает Reuters.
Первая леди Франции Бриджит Макрон, когда президент здоровался с королем Фелипе во дворе Елисейского дворца в Париже, послала воздушный поцелуй в направлении королевы Летисии.
Европейские органы здравоохранения утверждают, что людям следует избегать рукопожатий, чтобы сдерживать распространение коронавируса, который может передаваться через контакт кожи.
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В Испании есть 2124 подтвержденных случаев вируса, тогда как во Франции - 1784 случая, согласно последним данным.
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