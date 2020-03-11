Макрон из-за коронавируса поздравил намасте короля Испании вместо рукопожатия

11 марта, 2020, 17:32

Помня о разгорании коронавируса, президент Франции Эммануэль Макрона в среду поздоровался с королем и королевой Испании не традиционным рукопожатием, а с помощью намасте в индийском стиле, сложив ладони перед собой и слегка поклонившись