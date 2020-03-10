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Espreso.tvОбществоЭрдоган в штаб-квартире НАТО отказался от рукопожатий и использовал собственное приветствие

Эрдоган в штаб-квартире НАТО отказался от рукопожатий и использовал собственное приветствие


фото: Скріншот відео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне распространения коронавируса решил отказаться от рукопожатий с высокопоставленными должностными лицами ЕС и НАТО во время своего визита в Брюссель

Вместо традиционного приветствия он решил прикладывать руку к сердцу.

При этом примеру турецкого лидера последовал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Корона", - объяснил ему Эрдоган, после чего генсек улыбнулся и так же положил руку к сердцу.


Напомним, по последним данным , число жертв коронавируса во всем мире превысило 4000 человек.

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