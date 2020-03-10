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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривна стремительно уступила доллару и существенно потеряла по отношению к евро

Курс валют: гривна стремительно уступила доллару и существенно потеряла по отношению к евро


фото: НБУ
По состоянию на 10 марта Национальный банк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 18 копеек. А на межбанке национальная валюта за сутки потеряла по отношению к доллару США почти 30 копеек

Согласно данным НБУ, официальный курс на 10 марта установлен на уровне 24,92 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,23. На пятницу, 6 марта, курс был 27,69 гривны.

Данные Finance.ua свидетельствуют, что на наличном рынке котировки гривны относительно доллара в среднем составляют 24,81 -25,48 гривны. Евро покупают по 27,90 гривны, продают по 28,83 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,23 - 25,69 гривны, евро - 28,27 - 28,99 гривны.

 

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