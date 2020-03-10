Курс валют: гривна стремительно уступила доллару и существенно потеряла по отношению к евро

10 марта, 2020, 11:22



фото: НБУ

По состоянию на 10 марта Национальный банк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 18 копеек. А на межбанке национальная валюта за сутки потеряла по отношению к доллару США почти 30 копеек