Курс валют: гривна стремительно уступила доллару и существенно потеряла по отношению к евро
10 марта, 2020, 11:22
По состоянию на 10 марта Национальный банк ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 18 копеек. А на межбанке национальная валюта за сутки потеряла по отношению к доллару США почти 30 копеек
Согласно данным НБУ, официальный курс на 10 марта установлен на уровне 24,92 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,23. На пятницу, 6 марта, курс был 27,69 гривны.
Данные Finance.ua свидетельствуют, что на наличном рынке котировки гривны относительно доллара в среднем составляют 24,81 -25,48 гривны. Евро покупают по 27,90 гривны, продают по 28,83 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,23 - 25,69 гривны, евро - 28,27 - 28,99 гривны.
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