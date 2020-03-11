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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Запорожье госпитализировали женщину, которая только что вернулась из Италии

Коронавирус: в Запорожье госпитализировали женщину, которая только что вернулась из Италии

В Запорожскую областную инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию. Больная только что вернулась из Италии

Об этом сообщил директор ГУ "Запорожский областной центр МЗ" Роман Терехов, передает " Укринформ ".

"Это первый случай, когда мы отправили биологический материал в Киев, чтобы исключить коронавирус", - сказал Терехов.

По словам медиков, женщина 1972 года работала в Италии. 1 марта она попала под дождь и простудилась.

"У нее хронический пиелонефрит. Поэтому она начала принимать антибиотики. Но ее работодатели отпустили женщину домой", - добавил Терехов.

Через Милан она прилетела в Борисполь, у нее была температура 37,3, но учитывая хроническое заболевание и отсутствие признаков других вирусных инфекций женщине разрешили сесть на поезд до Бердянска. Уже в дороге его состояние ухудшилось, она обратилась к проводнику. В Запорожье на железнодорожном вокзале женщину встретили медики и госпитализировали в больницу.

'9 марта она была госпитализирована. Был сделан рентген и поставлен диагноз - ОРВИ, острый фарингит, пневмония. Для исключения коронавируса мы направили биологический материал в Киев. Результат должен быть через два дня ", - сообщил Терехов.

Сейчас женщина получает необходимое лечение, находится в отдельном боксе. Вагон в котором она ехала, отправлен на дезинфекцию, проводник также находится под наблюдением врачей. Других пассажиров в купе с женщиной не было.

  • Напомним, с 12 марта в городе Киеве вводят карантин из-за коронавирус. отметим, что в столице не зафиксировано ни одного случая заболевания.

 

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