Коронавирус: в Украине зафиксировано пять новых подозрений

11 марта, 2020, 14:17

В Украине в течение 10 марта было зафиксировано пять новых случаев, где есть подозрение заболевания новым коронавирусом Covid-19

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"В течение вчерашнего дня суммарно было пять сообщений новых подозрений на Covid-19. Из тех пяти сообщений два образца уже поступили в вирусологическую лабораторию и по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и также будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра", - сказал Ляшко.

По его словам, 10 марта в украинских лабораториях проверили 4 пробы на коронавирус, и ни одна из них не дала положительного результата. Он добавил, что всего на данный момент исследовано 43 подозрения на новый коронавирус и только одна из них подтвердилась.