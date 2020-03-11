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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине зафиксировано пять новых подозрений

Коронавирус: в Украине зафиксировано пять новых подозрений

В Украине в течение 10 марта было зафиксировано пять новых случаев, где есть подозрение заболевания новым коронавирусом Covid-19

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"В течение вчерашнего дня суммарно было пять сообщений новых подозрений на Covid-19. Из тех пяти сообщений два образца уже поступили в вирусологическую лабораторию и по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и также будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра", - сказал Ляшко.

По его словам, 10 марта в украинских лабораториях проверили 4 пробы на коронавирус, и ни одна из них не дала положительного результата. Он добавил, что всего на данный момент исследовано 43 подозрения на новый коронавирус и только одна из них подтвердилась.

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