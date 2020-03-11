 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: перенесли премьеру второй части фильма "Кролик Петрик"

Коронавирус: перенесли премьеру второй части фильма "Кролик Петрик"

Из-за коронавируса перенесли вторую часть семейной картины "Кролик Петрик" (Peter Rabbit, Кролик Питер) от компании Sony

Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

"Фильм должен был выйти в прокат 26 марта, но теперь зрители увидят продолжение только 7 августа 2020 года", - отметили в сообщении.

Решение было принято в связи с массовым закрытием кинотеатров в Китае, Италии, Франции и Словакии. В ближайшее время ситуация может только ухудшиться, и другие страны могут последовать этому примеру.

Напомним, Кролик впервые появился в книге Беатрикс Поттер в 1902 году. Рассказ о персонаже переведен на 35 языков мира. Первая часть истории о приключениях непоседливого кролика заработала 350 млн долларов. В основном, большая часть сборов пришлась на международный прокат.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать