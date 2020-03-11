Коронавирус: перенесли премьеру второй части фильма "Кролик Петрик"

11 марта, 2020, 09:26

Из-за коронавируса перенесли вторую часть семейной картины "Кролик Петрик" (Peter Rabbit, Кролик Питер) от компании Sony

Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

"Фильм должен был выйти в прокат 26 марта, но теперь зрители увидят продолжение только 7 августа 2020 года", - отметили в сообщении.

Решение было принято в связи с массовым закрытием кинотеатров в Китае, Италии, Франции и Словакии. В ближайшее время ситуация может только ухудшиться, и другие страны могут последовать этому примеру.

Напомним, Кролик впервые появился в книге Беатрикс Поттер в 1902 году. Рассказ о персонаже переведен на 35 языков мира. Первая часть истории о приключениях непоседливого кролика заработала 350 млн долларов. В основном, большая часть сборов пришлась на международный прокат.