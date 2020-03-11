Коронавирус: перенесли премьеру второй части фильма "Кролик Петрик"
Об этом сообщает The Hollywood Reporter .
"Фильм должен был выйти в прокат 26 марта, но теперь зрители увидят продолжение только 7 августа 2020 года", - отметили в сообщении.
Решение было принято в связи с массовым закрытием кинотеатров в Китае, Италии, Франции и Словакии. В ближайшее время ситуация может только ухудшиться, и другие страны могут последовать этому примеру.
Напомним, Кролик впервые появился в книге Беатрикс Поттер в 1902 году. Рассказ о персонаже переведен на 35 языков мира. Первая часть истории о приключениях непоседливого кролика заработала 350 млн долларов. В основном, большая часть сборов пришлась на международный прокат.
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