"Не время умирать": фильм о Джеймсе Бонде выйдет на семь месяцев позже из-за коронавируса

Об этом сообщает официальный аккаунт фильма в Twitter.

В Соединенном Королевстве лента выйдет в прокат 12 ноября 2020 года, в США - 25 ноября. Даты мирового релиза сообщат дополнительно. В Украине фильм "Не время умирать" должен был выйти в прокат 9 апреля.

Фильм "Не время умирать" (No Time To Die) станет 25-м фильмом бондианы. По сюжету ленты Джеймс Бонд ушел со службы и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке.