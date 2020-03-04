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Espreso.tvОбщество"Не время умирать": фильм о Джеймсе Бонде выйдет на семь месяцев позже из-за коронавируса

"Не время умирать": фильм о Джеймсе Бонде выйдет на семь месяцев позже из-за коронавируса

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выйдет в мировой прокат на семь месяцев позже запланированного из-за распространения в мире нового коронавируса

Об этом сообщает официальный аккаунт фильма в Twitter.

В Соединенном Королевстве лента выйдет в прокат 12 ноября 2020 года, в США - 25 ноября. Даты мирового релиза сообщат дополнительно. В Украине фильм "Не время умирать" должен был выйти в прокат 9 апреля.
 
Фильм "Не время умирать" (No Time To Die) станет 25-м фильмом бондианы. По сюжету ленты Джеймс Бонд ушел со службы и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке.

Впрочем уже вскоре его давний товарищ из Центрального разведывательного управления США Феликс Лейтер обращается за помощью: необходимо помочь освободить похищенного ученого. На пути к выполнению миссии Бонд бросит вызов загадочному злодею, вооруженному невиданными доселе технологиями.

Роль британского спецагента уже в пятый раз сыграет Дэниэл Крейг, а главным антагонистом будет персонаж Рами Малека.

Саундтреком для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда стала песня Билли Айлиш "No Time To Die".

 

 
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