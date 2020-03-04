"Не время умирать": фильм о Джеймсе Бонде выйдет на семь месяцев позже из-за коронавируса
Об этом сообщает официальный аккаунт фильма в Twitter.
Впрочем уже вскоре его давний товарищ из Центрального разведывательного управления США Феликс Лейтер обращается за помощью: необходимо помочь освободить похищенного ученого. На пути к выполнению миссии Бонд бросит вызов загадочному злодею, вооруженному невиданными доселе технологиями.
Роль британского спецагента уже в пятый раз сыграет Дэниэл Крейг, а главным антагонистом будет персонаж Рами Малека.
Саундтреком для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда стала песня Билли Айлиш "No Time To Die".
MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace , the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/ a9h1RP5OKd- James Bond (@ 007) March 4, 2020
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-