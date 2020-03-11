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Espreso.tvОбществоКоронавирус обнаружили в замминистра здравоохранения Великобритании

Коронавирус обнаружили в замминистра здравоохранения Великобритании

В замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис диагностировали китайский коронавирус COVID-19

Об этом сообщает BBC .

По словам 62-летней Доррис, пока она выполняет все рекомендации врачей и самостоятельно изолировалась дома.

В то же время она занимается за свою 84-летнюю мать, которая с ней проживает. Кроме того, неизвестно, сколько было встреч консерваторка, прежде чем у нее обнаружили вирус. Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем имела контакты Министерка Доррис.

В Министерстве здравоохранения объяснили такую проверку тем, что впервые симптомы в Доррис появились в четверг на прошлой неделе - в день, когда она присутствовала на мероприятии премьера.

По состоянию на 11 марта в Великобритании зафиксировано 382 случая заражения коронавируса. Из этого числа 6 человек умерли и 18 выздоровели.

  • Напомним, в мире зарегистрировано 119 132 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса COVID - 19.
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