Коронавирус обнаружили в замминистра здравоохранения Великобритании

Об этом сообщает BBC .

По словам 62-летней Доррис, пока она выполняет все рекомендации врачей и самостоятельно изолировалась дома.

В то же время она занимается за свою 84-летнюю мать, которая с ней проживает. Кроме того, неизвестно, сколько было встреч консерваторка, прежде чем у нее обнаружили вирус. Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем имела контакты Министерка Доррис.

В Министерстве здравоохранения объяснили такую проверку тем, что впервые симптомы в Доррис появились в четверг на прошлой неделе - в день, когда она присутствовала на мероприятии премьера.

По состоянию на 11 марта в Великобритании зафиксировано 382 случая заражения коронавируса. Из этого числа 6 человек умерли и 18 выздоровели.

Thanks for so many good wishes. It's been pretty rubbish but I hope I'm over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.